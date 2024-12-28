إيناس عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة على إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعلت الفنانة إيناس عز الدين مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ساحرة وأنيقة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ظهرت إيناس بفستان أسود طويل بأكمام مزينة بأطراف بيضاء مرصعة، مع ياقة كلاسيكية أضافت لمسة من الرقي والجاذبية.

وتميزت إطلالتها ببساطتها وأناقتها في آنٍ واحد، حيث لاقت الصور إعجاب متابعيها الذين أثنوا على حسن اختيارها للتفاصيل.

وعلّقت إيناس على الصور بكلمات أشارت فيها إلى حبها للاختيارات البسيطة التي تعكس شخصيتها، مما أضاف تفاعلًا واسعًا من جمهورها، خاصة مع التناسق المثالي بين الإطلالة والمجوهرات الراقية التي أكملت بها مظهرها.

من جهة أخرى، حصدت إيناس عز الدين تكريمًا مميزًا خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان السوشيال ميديا الذي أقيم في مدينة الإسكندرية مؤخرًا. جاء التكريم تقديرًا لجهودها في التفاعل مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي ودورها الملهم في تقديم محتوى راقٍ ومتوازن.

وأعربت إيناس عن سعادتها البالغة بهذا التكريم الذي وصفته بأنه "وسام جديد" يضاف إلى مسيرتها، مؤكدة أنها تعتز بجمهورها الذي يدعمها دائمًا، سواء في أعمالها الفنية أو تواجدها الرقمي.

يُذكر أن مهرجان السوشيال ميديا في الإسكندرية استقطب نخبة من المشاهير والمؤثرين، وشهد تكريم عدد من الأسماء اللامعة التي أسهمت في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي لخدمة المجتمع ونشر القيم الراقية.

بهذه الإطلالة وهذا التكريم، تواصل إيناس عز الدين تألقها وجذبها للأضواء، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الساحة الفنية والإعلامية.