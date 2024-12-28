التعليم تنفي عودة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع بالثانوية العامة



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا يزعم صدور قرار وزاري بعودة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع لصفوف مرحلة الثانوية العامة من العام المقبل.

نفى شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، صحة المنشور المتداول الذي يزعم صدور قرارا وزاريا بعودة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع لصفوف مرحلة الثانوية العامة من العام المقبل.

وقال شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : هذا المنشور المتداول مزيف ولاعلاقة له بوزارة التربية والتعليم .

وأضاف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : لم يتم اصدار أي قرارات جديدة بخصوص اللغة الأجنبية الثانية ونظام تدريسها لطلاب المرحلة الثانوية ، مشددا على أن كافة القرارات والآليات الصادرة بهذا الشأن كما هي دون تغيير.

وأخيرا قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الامور تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات ، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الاخبار غير دقيقة او المنشورات المفبركة التي تستهدف اثارة البلبلة.

جدير بالذكر ، إن المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة 2025 لكل الشعب تتمثل في:

اللغة الأجنبية الثانية

التربية الدينية

التربية الوطنية

الأنشطة الاختيارية.

المواد الأساسية في 3 ثانوي شعبة علمي علوم

اللغة العربية: 5 حصص .. الدرجة من 80 .. النجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الأحياء: 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الكيمياء: 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الفيزياء: 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الإجمالي: المجموع من 320 .. والنجاح من 160



مواد 3 ثانوي شعبة علمي رياضة

اللغة العربية : 5 حصص .. الدرجة من 80 .. الجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الرياضيات : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الكيمياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الفيزياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الإجمالي : المجموع من 320 .. النجاح من 160

مواد 3 ثانوي شعبة ادبي

اللغة العربية : 5 حصص .. الدرجة من 80 .. النجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

التاريخ : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الجغرافيا : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الإحصاء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30



الإجمالي : المجموع من 320 .. والنجاح من 160