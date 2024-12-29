شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 12:33 مساءً -

عقدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025 "الدفعة الحادية عشر".

عقد المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوي بحضور قيادات القطاع ومدير معهد معاوني الأمن للكشف عن الشروط وإجراءات التقديم فى معهد معاوني الأمن الدفعة الجديدة ومواعيد التقديم وأماكن سحب الملفات.

ومن أبرز شروط التقديم فى معهد معاونى الأمن 2025؛ أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن.

كما تضمنت شروط التقديم فى معهد معاونى الأمن 2025؛ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

كما تضمنت شروط التقديم فى معهد معاونى الأمن 2025 ؛ يجب إلا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها، وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.