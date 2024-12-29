رئيس جامعة جنوي الوادى: سجل الجامعة حافلٌ بالإنجازات.. وشاهدٌ على مظاهر التقدم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - - طفرة في التحول الرقمي بإطلاق عشرات التطبيقات الإلكترونية لخدمة الطلاب وتسهيل تعاملاتهم مع الجامعة.

- تطوير البنية التحتية للجامعة وفقاً لأفضل المعايير الفنية والإنشائية.. وإطلاق المخطط العام للمدن الجامعية.

- تواصل مع وزارة التعليم العالي حول إنشاء "جامعة قنا التكنولوجية".. ومشروعات تطويرية مع اتحاد جامعات إقليم جنوب الصعيد.

- تقدم بمؤشرات "كيو اس" الإنجليزي، و"جرين ماتركس" الإندونيسي، و"شنغهاي" و"سيماجو" الإسباني.. والجامعات العربية.

- قوافل شاملة ضمن مبادرات: "بداية"، "100 مليون صحة"، "حياة كريمة" لدعم جهود الدولة في مختلف القطاعات.

"جامعة جنوب الوادي".. مؤسسة بحثية سريعة التطور.. "التميز" هو أحد محددات رؤيتها بأن تصبح واحدة من الجامعات الحكومية التي تطبق معايير التميز في التعليم والبحث العلمي وتطوير مصادر المعرفة على المستوى الدولي، و‏الإسهام في بناء التنمية المستدامة بصعيد مصر؛ انطلاقا من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الدراسة فيها، كفرع من جامعة أسيوط سابقا، في أكتوبر 1970، وتم فصلها من جامعة أسيوط في 2 يناير 1995 بالقرار الجمهوري رقم 23 .

وشهدت جامعة جنوب الوادي، خلال عام 2024، تقدماً ملموساَ وسجلاً حافلاً بمظاهر التنوع بشأن العديد من الملفات التي حققت فيها تطورا كبيرا، ما دفعها لمواصلة حصد العديد من الإنجازات على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بمجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والنظم الإدارية، والتعليمية، والبحث العلمي والتصنيف الدولي، وبروتوكولات التعاون المشترك، وتنمية البيئية، والمستشفيات الجامعية، وغيرها.

كما حققت جامعة جنوب الوادي تقدمها ملموسا في عدد من مؤشرات التصنيف الدولية، منها تصنيف "كيو اس" الإنجليزي للمنطقة العربية، و"كيو اس" للاستدامة، وأدرجت بالتصنيف الإندونيسي "جرين ماتركس" ضمن الجامعات الخضراء، وفي تصنيف شنغهاي ، وتصنيف "سيماجو" الإسباني.. كما حققت تقدما في التصنيف العربي للجامعات العربية في نسخته الأولى.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، يؤكد رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أحمد عكاوي، أن الجامعة شهدت خلال عام 2024 طفرة حقيقية شملت كافة القطاعات، منها التحول الرقمي بإطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية لخدمة الطلاب وتسهيل تعاملاتهم مع إدارة الجامعة، وإطلاق مبادرة المدرسة الرقمية، وعقد الدورات التدريبية، كما أن الجامعة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية؛ وفقاً لأفضل المعايير الفنية والإنشائية لتعزيز بيئتها التعليمية وتطويرها، حيث شملت تأهيل مبنى رئاسة الجامعة، وتقسيم داخلي بمبنى الإدارة المركزية لاستيعاب كافة الإدارات بمبنى رئاسة الجامعة، وإطلاق المخطط العام للمدن الجامعية، وتطوير قاعة المؤتمرات الكبرى، وتأهيل منشآت جامعية مختلفة.

وأوضح أن عام 2024 شهد تطوير قاعة المؤتمرات الكبرى، والتوجيه بإنشاء مجمع امتحانات لطلاب الجامعة، مجمع خدمات الجامعة وافتتاح دار المناسبات بالجامعة، وتخصيص مقر للمركز الإقليمي لتحالف جامعات جنوب الصعيد، ومشروع مجمع الطلاب.. مؤكدا حرص الجامعة على تحقيق التكامل والتواصل الفعال مع مختلف المؤسسات الشريكة بهدف دعم منظومة التعليم، تحقيقًا لجودة وتنافسية مخرجات العملية التعليمية.

ولفت إلى حرص الجامعة، باعتبارها مقرًا للمجلس العربي للأنشطة الطلابية، على تنظيم العديد من اللقاءات والمنافسات على مدار العام، حيث نظمت الملتقى الفني الثاني والعشرين لشباب الجامعات المصرية بمشاركة ثماني جامعات مصرية في نوفمبر 2024 وتتبنى الجامعة المبادرات القومية في مجالات الأنشطة الطلابية واكتشاف النوابغ ورعاية الموهوبين.

وأشار إلى استقبال الجامعة وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعاينة مشروع إنشاء "جامعة قنا التكنولوجية"، كما دشن اتحاد جامعات إقليم جنوب الصعيد عدداً من المشروعات التطويرية المشتركة.. مبينا أن مستشفيات قنا الجامعية شهدت نشاطًا مكثفًا، حيث تضمنت تطوير منظومة الأجهزة الطبية، وتحديث غرف العمليات بالمستشفيات الجامعية، وتطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات الجامعة بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وافتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى المعبر،

وحول المسئولية القومية للجامعة، أكد الدكتور أحمد عكاوي توفير كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين من مصابي غزة الموجودين في مستشفيات الجامعة، ودعم مرافقيهم وتوفير سكن فاخر لهم وعمل فصول دراسية لتقديم الخدمات التعليمية لهم.

وأضاف أن الجامعة عقدت لقاءات مع محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، لمناقشة آليات تطوير الخدمات الطبية المقدمة للجمهور، فيما تواصل الجامعة جهودها لإنشاء ملحق العيادات لتقديم الخدمة المطلوبة بكفاءة وفاعلية، كما استضافت وفداً طبياً من هولندا خلال شهر نوفمبر الماضي لإجراء عدد من الجراحات... كما نظمت الجامعة بالتعاون مع العديد من الشركاء فعاليات الأسبوع البيئي السادس عشر الذي تضمن تنفيذ العديد من الندوات والقوافل.

وفيما يتعلق بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قال رئيس جامعة جنوب الوادي إن الجامعة قدمت جهودا مكثفة لتسيير القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. مؤكدا حرص الجامعة على المشاركة الإيجابية والفعالة في المبادرات التنموية، ومنها، "بداية جديدة لبناء الانسان"، "100 مليون صحة"، وذلك في اطار دورها القومي بشأن تحسين مؤشرات الخدمات الصحية، تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، دعم دور الدولة في مختلف القطاعات.

وأضاف " كما تحرص الجامعة على إدارة ملف التصنيفات الدولية بكفاءة وفاعلية بهدف تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية وقد أثمرت جهود هذه اللجنة عن تحقيق تقدم ملحوظ في تصنيف الجامعة دولياً، حيث ظهرت في تصنيف التايمز الدولي (وثيقة 2025) في الفئة من 1201-1500، مضيفا أن تصنيف التايمز للتعليم العالي في نسخته الحالية لعام 2025 شهد تقييم 2,857 جامعة من 115 دولة حول العالم مقارنة بالعام الماضي حيث شاركت 2,671 جامعة على المستوى الدولي محتفظة بتصنيفها بنفس العام الماضي بالرغم من زيادة عدد الجامعات المشاركة.

ويعتمد التصنيف في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) 30%، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) 30%، والاستشهادات (تأثير البحث) 30%، المكانة الدولية (الطلاب الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) 7.5 %، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) 2.5%، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات طبقا لموقع التصنيف.

وأدرجت جامعة جنوب الوداي في تصنيف كيو اس الإنجليزي للمنطقة العربية، وحصلت على المركز من (131-150) في المنطقة العربية، كما ادرجت في تصنيف "كيو اس" الانجليزي للاستدامة لأول مرة وحصلت على المركز 12 في التصنيف محليا والمركز 23 افريقيا و(1051 – 1100) عالميا.. وصنفت جامعة جنوب الوادي ضمن الجامعات الخضراء وصديقة للبيئة وأدرجت بالمركز 979 ضمن التصنيف الاندونيسي "جرين ماتركس" لعام 2023 وشمل التصنيف 1183 جامعة.. وأدرجت الجامعة فى تصنيف شنغهاي لأول مرة في عدد(2 من التخصصات وهي تخصص العلوم البيطرية وجاءت في الفئة (201- 300) دوليا والمركز 5 محليا.. كما أدرج تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية في الفئة (401-500) عالميا والمركز 2 محليا وحققت الجامعة في تصنيف سيماجو الاسبانى المركز 6155 دوليا والمركز 21 محليا ضمن 8433 جامعة ومؤسسة تعليم عالي .. وحققت المركز الـ 10 محليا في مجال الطاقة والمركز 1295 عالميا، وحققت المركز الـ21 محليا في قطاع العلوم الهندسية والـ1761 عالميا، والمركز الـ13 في علوم الحاسب و(1458) عالميا، والمركز الـ16 محليا في الطب البيطري و(539 )عالميا.

كما حققت الجامعة في التصنيف العربي للجامعات العربية في نسخته الاولى المركز (49) عربيا ضمن (115) جامعة أدرجت في هذا التصنيف، بين عدد (208) جامعة تقدمت للتصنيف.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على تشجيع البحث العلمي في مختلف الدوريات والمجلات العلمية وقد توجت هذه الجهود بحصول أغلب المجلات العلمية الصادرة من جامعة جنوب الوادي على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات 7/7 وتم رفع المجلات على بنك المعرفة المصري.

وأكد حرص الجامعة على تطوير العملية التعليمية لتقديم بيئة جاذبة، حيث شهدت الجامعة توسعاً فيما يتعلق بالبرامج المميزة بعدة كليات منها، التربية، الآداب، العلوم، التجارة، والصيدلة، كما تقوم إدارة الوافدين بالجامعة بتحديث مختلف البيانات المطلوبة على منصة "ادرس" في مصر، للتعريف بنظام الدراسة والبرامج والكليات والتي من شأنها تأهيل خريج واع وقادر على تحمل المسؤولية الوطنية.