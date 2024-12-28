أسامة ربيع : ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى يحسن الملاحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرىنجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى

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وقال ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هذا التطوير في غاية الأهمية والقطاع الجنوبي لقناة السويس كان مهمل وبحاجة للتطوير ".

وتابع" مشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى يسهم في تحسين الملاحة 28 % ".

وأكمل أسامة ربيع :" قمنا بتوسعة عرض القناة بما يسمح بعبور السفن بسهولة ويسر وذلك في القطاع الجنوبي لقناة السويس ".

ولفت أسامة ربيع :" تطوير القطاع الجنوبي بالكراكات المصرية والعمال المصريين ولم يتم تعطيل الملاحة يوم واحد ".