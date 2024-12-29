نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. أهم المحطات الفنية في حياة الملحن صلاح الشرنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر، عيد ميلاد الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1957، وله تاريخ كبير وبصمة متميزة في مجال التلحين، ويعرض لكم “دوت الخليج الفني” خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياته.

صلاح الشرنوبي

نبذة عن حياة صلاح الشرنوبي

ولد الملحن ابن الإسكندرية في حي الأنفوشي في 29 ديسمبر 1957، وكانت نشأته لها تأثير بالغ عليه وعلى ألحانه، وكان لولعه بالموسيقى تأثير بالغ في تغيير مسار حياته التي سنتعرف على بعض ملامحها في السطور التالية.





دراسته وتعلمه الموسيقى

تخرج الملحن صلاح الشرنوبي من كلية الهندسة وعمل مهندس ميكانيكا لأكثر من عشر سنوات قبل أن يتفرغ لتلحين، ولم يتعلم الموسيقى أكاديميا إنما اجتهد هو في تعلمها وثقف نفسه بنفسه فيها، فتعلم العزف على آلة الكمان ثم تعلم العزف على آلة العود كما تعلم أيضًا كتابة النوتة الموسيقية، وقدم العديد من الأغاني الناجحة مع عدد من نجوم الطرب منهم إيهاب توفيق، وردة، جورج وسوف، وغيرهم من الفنانين، بجانب تقديمه أوبريت الحلم العربي.