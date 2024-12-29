انت الأن تتابع خبر بملعقة كركم أصبغي شعرك بلون جذاب وجميل في البيت بدون أي صبغات ضارة ومكلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكثر انواع وألوان الصبغات التي تقبل على إستخدامها الكثير من السيدات والفتيات هي الصبغات ذات اللون الاصفر حيث تعد تلك الصبغة تجعل مظهر الفتيات بافضل شكل ممكن ولكن من المعروف ان الصبغات تحتوي على العديد من المواد الكيميائية الفعالة التي تعمل على تلف الشعر وتتسبب في ظهور مشكلة شيب الشعر حيث تعد تلك المشكلة من المشكلات المتصدرة والتي تواجه العديد من هؤلاء الفتيات ويرجع السبب في ظهور تلك المشكلة هي إستخدام تلك الصبغات التي لا تصلح وضعها على الشعر لذلك علينا بإستخدام الصبغات الطبيعية البديلة التي تعمل على صبغ الشعر باللون الذي ترغبين به حيث يمكننا إستخدام وصفة الكركم، لأنها من الصبغات الطبيعية التي تعمل على تلوين الشعر باللون الاصفر السحري الذي يجعلكي تطلين بأفضل إطلالة وسوف تجعلكي تلك الصبغة الحصول على شعر أصفر وناعم وبدون ترك اي اضرار أخرى وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة الكركم لصبغ الشعر ونقدم إليكي سيدتي

مكونات تلك الوصفة للحصول على افضل النتائج التي ترغبين في الوصول إليها.

الكركم من الاعشاب الطبيعية التي يتم زرعها والإستفادة من نتائجها الجبارة حيث يعمل الكركم على تفتيح البشرة ويعمل على علاج مشكلات الشعر ويعمل على صبغ الشعر باللون الاصفر الذي ترغبين به بديلا عن الصبغات التي تعمل على تلف الشعر حيث يمكننا إستخدام وصفة الكركم التي تعمل على جعل الشعر أصفر وجميل.

مكونات عمل وصفة لصبغ الشعر بالكركم

خمسة ملاعق كبيرة من الكركم.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة.

طريقة عمل وصفة الكركم لصبغ الشعر