نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دييجو كوستا مطلوب في أوروغواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رغم كبر سنه، تنفتح مسارات جديدة أمام اللاعب المخضرم دييغو كوستا، وقد يواصل الإسباني-البرازيلي مسيرته الاحترافية في أوروغواي، وتحديدًا في ناسيونال دي مونتيفيديو، النادي الذي أبدى اهتمامه بصاحب الـ36 عامًا.

دييغو كوستا مطلوب في أوروغواي

أكد نائب رئيس النادي الأوروغوياني فلافيو بيرشمان، اهتمام الفريق بضم كوستا، وفقًا لما نقلته صحيفة غلوبو سبورتي البرازيلية.

وبصم دييغو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، على موسم جيد مع غريميو البرازيلي، حيث سجل ثمانية أهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة في 26 مباراة.