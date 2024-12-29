نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. رضا البحراوي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المطرب رضا البحراوي تريند محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ونشر “مالك” نجل رضا البحراوي، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وطلب من جمهوره ومحبيه الدعاء له.

رضا البحراوي

آخر أعمال رضا البحراوي

وكان آخر أعمال رضا البحراوي، هي أغنية «على الدوغري وبرجوله» التي تم طرحها بداية هذا الشهر واستطاعت ان تحتل المراكز الأولي علي معظم المنصات، وحققت ما يزيد عن المليون مشاهدة، وهي من كلمات سوستا، وألحان طارق عبدالستار ومحمد غنيم، وتوزيع محمد حريقة.

كلمات أغنية «على الدوغري وبرجوله»

أنا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده

أنا الردار اللي بتيجوا عنده وتدهدوا

هتروحوا فين يا ولاد يومين

وفي مين هتتحدوا

ع الدغري وبرجولو كلها من البابا مغلولة

ع الدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة حبة عيال جايين في صيت

هيموتوا ويبانوا في الصورة

أنا طلعت حارق دمك

حتى من غير ما أجي جنبك

أنا طلعت حارق دمك