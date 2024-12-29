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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تقرر مد سداد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تسديد قيمة رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لموسم حج 1446هـ – 2025م، واستيفاء المستندات اللازمة للسفر لأداء المناسك حتى يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير 2025.
وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه عقب هذا الموعد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصعيد الاحتياطي بدلاً من الفائز الأساسي في حال عدم السداد في الموعد المشار إليه.
وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج الرسوم إلى أن الرسوم تسدد في أحد البنوك الحكومية ” مصر- الأهلي – القاهرة ” أو البريد المصري، موضحا أن أسعار برامج الحج تم اعتمادها كالتالي، المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات.
وشدد عبد الموجود على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج قد أنهت إجراءات التعاقد مع الجانب السعودي على الأعمال والخدمات التي ستقدم لحجاج الجمعيات الأهلية في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال عام 1446هـ- 2025م.
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وجاء التعاقد استمرارًا لرغبة المؤسسة القومية لتيسير الحج بشأن تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، وذلك وفقا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج بكل فئة.
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