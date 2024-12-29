نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2024| عمر مرموش يذل المدافعين في البوندسليجا.. وصراع كبار أوروبا على ضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، حديث عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه خلال الموسم الحالي.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على تألق مرموش مع آينتراخت فرانكفورت، وربطت اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم الثنائي الإنجليزي أرسنال وليفربول والعملاق الإسباني برشلونة.

وواصل المهاجم المصري البالغ من العمر 25 عاما، توهجه في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، مع نادي آينتراخت فرانكفورت، سواء بأهدافه المميزة أو تمريراته الحاسمة.

وأثبت عمر مرموش نفسه كأحد أبرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية، بفضل قدارته الفنية والهجومية المميزة، والتي وضعته في منافسة على لقب هداف البوندسليجا لموسم 2024/2025.

ومع اقتراب نهاية عام 2024، يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" أبرز ماقدمه المهاجم المصري عمر مرموش مع فريقه فرانكفورت الألماني.

مرموش ينتقل إلى فرانكفورت.. صلاح جديد في الأراضي الألمانية

انضم مرموش صيف 2023، إلى صفوف فرانكفورت قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر، وبعد انتقاله صرح ماركوس كروش المدير الرياضي للفريق الألماني، قائلًا، "نعم لقد حصلنا على صلاح جديد، في ملاعبنا".

وكانت البداية مميزة لنجمنا المصري، موسم 2023-2024، حيث شارك مع فريقه الألماني في 39 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 17 هدفا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

موسم الانفجار لـ مرموش

ومنذ انطلاق موسم 2024-2025، أثار المصري مرموش الفزع لدى الخصوم بأهدافه القاتلة، وأظهر مهاجم فرانكفورت غريزته التهديفية، في معاقبة مدافعي المنافسين.

ومع بداية موسم 2024-2025، شارك مرموش رفقة آينتراخت فرانكفورت بمسابقة البوندسليجا، في 14 مباراة، صنع خلالهم 7 تمريرات حاسمة وسجل 13 هدفا، ويحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الألماني بفارق هدف وحيد عن المتصدر الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، والذي يمتلك في رصيده 14 هدفا.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الألماني، برصيد 27 نقطة، من 14 مباراة، بفارق 6 نقاط، عن المتصدر الفريق البافاري.

بينما شارك مع فرانكفورت، بمسابقة كأس ألمانيا هذا الموسم، في مباراتين، أحرز خلالهما هدف وحيد، وصنع تمريرتين حاسمتين.

وخاض المهاجم المصري مع فريقه الألماني في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، 6 مباريات، أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.

ويأتي فرانكفورت في المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، برصيد 13 نقطة.

جوائز مرموش في عام 2024

وتوج عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بجائزة لاعب شهر نوفمبر في البوندسليجا للمرة الثانية، بعدما توج بها في شهر سبتمبر الماضي.

وحصد مرموش جائزة لاعب الشهر في آينتراخت فرانكفورت مرتين على التوالي، "سبتمبر وأكتوبر".

نصيحة صلاح لـ مرموش

أجرى الأسطورة المصرية محمد صلاح حوارا، في منتصف شهر نوفمبر الماضي، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث صلاح عن مواطنه عمر مرموش، قائلًا "مرموش لديه إمكانيات عالية ولاعب في غاية الأهمية للمنتخب الوطني ونادي فرانكفورت، كل ما أريده منه ومن الناس هو الابتعاد عن المقارنات".

وأضاف "يجب على الناس عدم مقارنته بي، ووصفه بأنه محمد صلاح الجديد وسيقوم بمسيرة أفضل، هذه التصريحات ستضعه تحت ضغط كبير ولا يجب أن يحدث ذلك".

فرانكفورت وموقفه من رحيل مرموش

كشفت تقارير صحفية ألمانية سابقة، أن فرانكفورت الألماني لا يمانع في رحيل عمر مرموش نجم المنتخب الوطني، عن صفوف الفريق، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، في حال وجود عرض مادي مغري.

وفي هذا السياق، أكد ماركوس كروش، المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت، أن هناك احتمالية لرحيل مرموش عن صفوف الفريق، لكنه شدد على أن القيمة السوقية للاعب تتجاوز الرقم المُحدد حاليًا، والذي يبلغ نحو 40 مليون يورو.