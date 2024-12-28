بعد تصدره التريند.... تعرف على تفاصيل مسلسل لعبة الحبار

القاهرة - محمد ابراهيم - "العودة المذهلة لمسلسل لعبة الحبار تكشف عن ثورة جديدة: هل أصبحنا أمام لعبة جديدة خارج عن السيطرة؟"



حققت لعبة الحبار نجاحًا غير مسبوق عند عرض الموسم الأول في عام 2021، ليحصد المسلسل شهرة عالمية ترافقت مع جوائز إيمي تاريخية، مما جعل الجمهور ينتظر بفارغ الصبر الموسم الثاني.

وبعد سنوات من الترقب، عاد المسلسل عبر نتفليكس في موسم ثانٍ أصبح حديث الساعة، مسجلًا أعلى معدلات المشاهدة على المنصة لكن، هل نحن أمام موسم جديد من الألعاب القاتلة، أم أن لعبة الحبار قد تحولت إلى أكثر من مجرد مسابقة بقاء؟

منذ بداية الموسم الثاني، يواجه المتسابقون على أرض لعبة الحبار خيارين تقليديين: إما الاستمرار في اللعبة والتخلي عن حياتهم أو مغادرتها والأخذ بالأموال التي جمعوها. ولكن بطل المسلسل، سيونغ جي هون، الذي لعب دوره الممثل الكوري الجنوبي الحائز على جائزة إيمي، لي جونغ جاي، يخرج عن المألوف ويطرح خيارًا ثالثًا: المخاطرة بحياته، ليس فقط للفوز، ولكن لتدمير اللعبة نفسها من الداخل. هذا التغيير المفاجئ والمثير في شخصية جي هون يفتح بابًا لأسئلة أكثر تعقيدًا حول أهدافه الحقيقية ودوافعه.

في موسم يمتد على 7 حلقات، يتناول كل منها جزءًا من الأبعاد النفسية للشخصيات وتطوراتها، نكتشف أن لعبة الحبار أصبحت أكثر من مجرد تحدٍ للنجاة؛ هي بمثابة اختبار أخلاقيات البشر في مواجهة قوى غير مرئية تدير اللعبة. كما يطوّر المخرج هوانغ دونغ هيوك، الذي أشرف على كتابة وإخراج وإنتاج المسلسل، عناصر اللعبة لتتخذ طابعًا يهدد ليس فقط المتسابقين، بل المجتمع ككل.

ورغم أن لعبة الحبار تركز على القتل والمنافسة، إلا أن الموسم الثاني يظهر تغييرات جذرية في النوايا، حيث يصبح الهدف أكبر من مجرد النجاة: الانقلاب على النظام. ويتجسد ذلك في قرار جي هون بترك فكرة السفر إلى الولايات المتحدة بعد فوزه في الموسم الأول، ليقرر العودة إلى اللعبة مجددًا، ولكن هذه المرة من أجل إسقاطها. من هنا، ينفتح الموسم على آفاق جديدة تتجاوز حدود الإثارة والدموية.

إن المسلسل الذي بدأ كقصة عن الفقر واليأس، وتحوّل إلى ظاهرة عالمية، يبدو الآن وكأنه يتجه نحو طرح أسئلة أكبر حول السلطة والحرية. فهل ستستمر لعبة الحبار في إثارة الجدل على منصات العرض، أم أنها ستكون بداية لمرحلة جديدة تشهد تحولًا جذريًا في نظرة المجتمع للألعاب التي قد تبدو في الظاهر بلا قواعد، لكنها في الحقيقة مليئة بالمخاطر التي يمكن أن تهدد الجميع؟

ومع التصريحات الأخيرة من هوانغ دونغ هيوك بأن الحلقة السابعة ستكون بمثابة نقطة توقف مؤقتة قبل التوجه إلى حلقات نهائية مليئة بالتحولات المفاجئة، يبدو أن الموسم الثاني من لعبة الحبار ليس فقط تكملة لقصّة كانت قد أدهشت الجمهور، بل بداية لفصل جديد، قد يصبح أكثر تعقيدًا وأكثر إثارة للجدل.