لاعب الزمالك السابق: العدالة التحكيمية غائبة عن الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأبيض وطلائع الجيش كان بها كوارث تحكيمية.

عبدالخالق: مباراة الزمالك وطلائع الجيش بها "كوارث تحكيمية"

وقال عبدالخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام طلائع الجيش ولكن ما حدث كارثة تحكيمية بكل تأكيد والحكام لا يذهبون للفار والعدالة التحكيمية غائبة عن الدوري المصري".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك وقفة من الجميع ضد ما يحدث من التحكيم المصري سواء من رابطة الأندية أو اتحاد الكرة أو لجنة الحكام".

وأوضح: "أتمنى من المهندس هاني أبوريدة أن يكون هناك تغيير جذري في ملف التحكيم خلال المرحلة المقبلة، لأن ما يحدث من الحكام أمر غريب للغاية".

