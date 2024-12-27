الرياضة

لاعب الزمالك السابق: العدالة التحكيمية غائبة عن الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأبيض وطلائع الجيش كان بها كوارث تحكيمية.

عبدالخالق: مباراة الزمالك وطلائع الجيش بها "كوارث تحكيمية"

وقال عبدالخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام طلائع الجيش ولكن ما حدث كارثة تحكيمية بكل تأكيد والحكام لا يذهبون للفار والعدالة التحكيمية غائبة عن الدوري المصري".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك وقفة من الجميع ضد ما يحدث من التحكيم المصري سواء من رابطة الأندية أو اتحاد الكرة أو لجنة الحكام".

وأوضح: "أتمنى من المهندس هاني أبوريدة أن يكون هناك تغيير جذري في ملف التحكيم خلال المرحلة المقبلة، لأن ما يحدث من الحكام أمر غريب للغاية".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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