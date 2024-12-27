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وزير الخارجية والهجرة يصل إلى العاصمة الجابونية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يصل إلى العاصمة الجابونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

وصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ٢٧ ديسمبر، إلى ليبرفيل عاصمة الجابون في زيارة ثنائية، حيث كان في استقباله ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج.

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وزير الخارجية والهجرة يصل إلى الجابون

تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجابون في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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