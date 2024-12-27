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أحمد جودة - القاهرة - قال هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، إنه يتطلع لأن يكون الفوز على اليمن 3-2، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية بكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت، نقطة انطلاقة لفريقه للتأهل إلى المباراة النهائية بعد بداية مخيبة لآمال جماهيره.

مدرب السعودية: الانتصار على اليمن يُعزز آمال التأهل

وتقدم منتخب السعودية بهذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ليعوض خسارته 1-2 أمام البحرين في الجولة الأولى.

في المقابل، استمرت معاناة منتخب اليمن، الذي خسر هو الآخر أولى مبارياته 0-1 أمام العراق، ليتذيل المجموعة الثانية دون رصيد من نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وقال رينارد في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: "لم نبدأ البطولة بشكل جيد ولكن آمل أن يكون الفوز اليوم انطلاقة لنا لنتأهل إلى قبل النهائي ثم المباراة النهائية.

"كانت مباراة غريبة للغاية، ولكن يحدث ذلك أحيانًا في عالم كرة القدم.

"الشيء الإيجابي هو العودة من التأخر بهدفين إلى الفوز، ولكن عندما تكون مدربًا، لا بد أن تضع في اعتبارك جهد اللاعبين وديناميكية المباراة".

أبدى مدرب منتخب اليمن، نور الدين ولد علي، تقبله للهزيمة التي تلقاها فريقه، اليوم الأربعاء، بنتيجة 3-3 أمام منتخب السعودية في الجولة الثانية بكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت، مشيرًا إلى أن الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين هي التي حسمت النتيجة.

وأشار رينارد إلى حديثه مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وقال: "أخبرت اللاعبين بضرورة استعادة مستوانا، وطالبتهم بمواصلة الضغط في الهجوم وتوخي الحذر في الدفاع.

"عندما نرتكب الأخطاء فإننا نرتكبها معًا، وعندما نتخذ القرارات الصحيحة نكون كذلك أيضًا، نحن نتطور معًا".