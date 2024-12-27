تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم، لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لسياسات الاقتصاد الأمريكي في ظل إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب واستراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في 2025.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2630.28 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2649.10 دولار.
وارتفع الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في 31 أكتوبر الماضي، عند 2790.15 دولار، مدعوما بتخفيضات الفائدة وزيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ويعتبر الذهب عادة ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على جاذبيته كأصل لا يدر عوائد.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 29.75 دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 922.58 دولار، بينما سجل البلاتين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 936.85 دولار.
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