نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات خاصة لحراس الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص عماد المندوه مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خاصة لتدريب محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز رباعي حراسة المرمى على التسديدات المتنوعة، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

فقرة خاصة لتدريب حراس الزمالك

منح مدرب الحراس تعليمات فنية لرباعي حراسة المرمى على هامش مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.