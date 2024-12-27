العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يستأنف التحقيقات في هجوم 7 أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:22 مساءً - تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تحقيقين داخليين للجيش حول هجوم حركة حماس المباغت يوم 7 أكتوبر 2023، حسب ما أفاد مكتبه، الجمعة.

وتم تقديم التحقيقين إلى كاتس من قبل رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية شلومو بيندر، ورئيس مديرية العمليات عوديد باسيك، إلى جانب عدد من القادة العسكريين.

وتتعلق التحقيقات بالأحداث التي شهدها الهجوم، والفجوات التي تم اكتشافها، بالإضافة إلى الاستنتاجات الأولية التي تهدف إلى مراجعة ما حدث في ذلك اليوم، حسب مكتب كاتس.

وأكد المكتب أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء تحقيقات مهنية وشاملة ودقيقة، لتوفير إجابات لعائلات الرهائن وباقي الإسرائيلين، وللمساعدة في استخلاص الدروس لاتخاذ القرارات المستقبلية.

وكانت نتائج تحقيقات أولية بشأن هجوم 7 أكتوبر، قد كشفت عن أخطاء ارتكبها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعدم إصداره أوامر بإجراء تقييم كامل للوضع.