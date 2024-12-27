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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الكويت مستضيفة النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم، وعمان الوصيفة عن نقطة التعادل عندما يلتقيان قطر والإمارات تواليا الجمعة في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي.

خليجي 26.. الكويت وعمان لكسب نقطة التأهل إلى نصف النهائي

ويتقاسم المنتخبان الكويتي والعماني صدارة المجموعة بالرصيد ذاته من النقاط (4) والأهداف (سجل كل منهما ثلاثة أهداف ودخل مرماه هدفان)، ويحتاجان إلى التعادل فقط للحاق بالبحرين (المجموعة الثانية) إلى دور الأربعة.

في المقابل، يتقاسم المنتخبان القطري والإماراتي المركز الثالث برصيد نقطة ويحتاجان إلى الفوز بفارق هدفين لحجز بطاقتيهما إلى نصف النهائي.

وقال المدرب المؤقت لقطر الإسباني لويس جارسيا "كانت الخسارة موجعة، لكنها لم تخرجنا من حسابات التأهل، ما زلت واثقا باللاعبين ولا يمكن أن أحملهم مسؤولية الخسارة أمام عُمان".

وأضاف "بدأنا المباراة السابقة بشكل مثالي وتقدمنا بالنتيجة، لكننا أظهرنا تسرعا كبيرا الأمر الذي سمح للمنتخب العماني بالسيطرة والتعديل ومن ثم التقدم، عانينا من سوء طالع في الدقائق الأخيرة، وكنا نستحق الخروج بالتعادل على الأقل قياسا بالفرص المهدرة".

من جهته، قال مدرب الكويت، المنتخب الأكثر تتويجا باللقب (10 مرات رقم قياسي)، الاسباني-الأرجنتيني خوان انتونيو بيتزي "بتنا في وضع مريح عقب الفوز، لكننا لم نتأهل بعد، فهناك خطوة أخيرة يجب أن نخطوها من أجل أن نمضي خلف هدفنا بالمنافسة على اللقب".

وأضاف "فخور بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، الذي عكس ثقتهم في إمكانياتهم وظهورهم ككتلة واحدة تتحلى بروح عالية وجب استثمارها أمام قطر في الجولة الأخيرة".