انت الأن تتابع خبرو "درجة الحرارة صفر وبدء ذروة موجة الصقيع" 3 ظواهر خطيرة تهاجم مصر وامطار بالقاهرة "الارصاد تحذر" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اطلقت هيئة الارصاد الجوية المصرية، صافرة الانذار وتحذيرات عاجلة لجميع المصريين بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تتعرض مصر لحوالي 3 ظواهر جوية منها انخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة وامطار تضرب عدد من المناطق منها بالقاهرة بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الامواج.

وفي السطور التالية

نوافيكم بأدق التفاصيل وفقا لتصريحات وتوقعات الدكتورة منار غانم عضو هيئة الارصاد الجوية المصرية.

درجة الحرارة وانخفاض كبير اليوم الجمعة

بحسب تصريحات الدكتورة منار غانم، فقد كشفت ان اليوم الجمعة يوافق بدء ذروة موجة انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن جميع أنحاء مصر تسيطر عليها اجواء شتوية وموجات صقيع في عدد المناطق.

وافادت هيئة الارصاد الجوية، أن مصر تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية وهي كتل قادمة من اوروبا والتي تسبب الانخفاضات في درجات الحرارة بمعدل كبير ويه معدلات طبيعية في هذا الوقت من العام الميلادي، حيث انخفضت درجة الحرارة اليوم بمعدل من ثلاثة إلى اربع درجات.

درجة الحرارة في القاهرة 10 درجات وفي سانت كاترين صفر

وفاجأت عضو هيئة الارصاد الجوية في مصر، الجميع عندما كشفت أن مناطق سانت كاترين تسجل درجة الحرارة بها صفر درجة مئوية للصغرى وفي محافظة القاهرة الكبرى تسجل درجة الحرارة الصغرى اليوم 10 درجات مئوية، مشيرة إلى أن معدلات سرعة الرياح هي التي تزيد من احساس المواطنين بالبرودة الشديدة، كما أنها تكون تثير الرمال والاتربة في معظم أنحاء الجمهورية.

صقيع في عدد من مناطق الصعيد

واضافت الدكتورة منار غانم، أن الاجواء تصل إلى حد الصقيع على المزروعات الواقعة في وسط سيناء والوادي الجديد ومناطق في شمال محافظات الصعيد.

امطار في القاهرة والوجه البحري واضطراب الملاحة البحرية