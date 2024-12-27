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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد امتحانات نصف العام 2025 في محافظة الجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مواعيد امتحانات نصف العام لطلاب المرحلة الابتدائية
مواعيد امتحانات نصف العام 2025 في محافظة الجيزة أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن مواعيد امتحانات نصف العام 2025 لجميع الصفوف الدراسية في المحافظة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، حيث تبدأ الامتحانات في 11 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر. وقد تم تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة والفنية.
مواعيد امتحانات نصف العام لطلاب المرحلة الابتدائية
- تبدأ امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي (فصل واحد) يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 12 يناير 2025.
- تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى 15 يناير 2025.
- امتحانات الصف الخامس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 15 يناير 2025.
- امتحانات الصف السادس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ في نفس الفترة من 11 يناير 2025 حتى 15 يناير 2025.
مواعيد امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية
- امتحانات الصف الأول الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني) تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 15 يناير 2025.
- امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني) تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.
- امتحانات الشهادة الإعدادية (عام، صم، مكفوفين، مهني) تبدأ يوم 18 يناير 2025 وتنتهي يوم 23 يناير 2025.
مواعيد امتحانات نصف العام للثانوية العامة والفنية
- امتحانات الصف الأول الثانوي العام تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.
- امتحانات الصف الثاني الثانوي العام تبدأ من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.
- امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ من 9 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025.
من المهم أن نلاحظ أن يوم الأحد 19 يناير 2025 سيكون إجازة بمناسبة عيد الغطاس. وتشمل هذه المواعيد جميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة بمحافظة الجيزة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
بعض النصائح التي قد تكون مفيدة للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات:
- التحضير الجيد والمبكر: من الأفضل أن تبدأ المراجعة مبكرًا، وتوزيع الوقت بشكل متوازن بين المواد المختلفة. عدم تأجيل الدراسة حتى اللحظات الأخيرة سيقلل من الضغط النفسي ويزيد من فرص النجاح.
- تنظيم الوقت: حاول تنظيم وقتك بين الدراسة والراحة. قسم الوقت بين المواد الدراسية وأخذ فترات استراحة قصيرة لتحسين التركيز والذاكرة.
- إعداد بيئة دراسة مناسبة: اختر مكانًا هادئًا ومريحًا للدراسة بعيدًا عن المشتتات. تأكد من أن لديك جميع الأدوات التي تحتاجها مثل الكتب والملاحظات والأدوات المكتبية.
- التركيز على المواد الصعبة: خصص وقتًا أكبر للمواد التي تجد صعوبة فيها وابدأ بها أولًا. بعد إتقان المواد الصعبة، سيكون لديك الوقت لتركيز الجهد على المواد الأخرى.
- ممارسة الرياضة: ممارسة النشاط البدني يساعد على تحسين الدورة الدموية وزيادة التركيز. يمكن أن يساعدك في تخفيف التوتر والحفاظ على طاقتك.
- تناول غذاء صحي ومتوازن: تأكد من تناول الطعام الصحي والمغذي، مثل الخضروات والفواكه والبروتينات، لتحافظ على طاقتك وحيويتك خلال فترة الامتحانات.
- النوم الجيد: حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث أن النوم الجيد يعزز القدرة على التركيز والذاكرة. تجنب السهر الطويل قبل الامتحانات.
- الثقة بالنفس: تذكر أن الثقة بالنفس والتفكير الإيجابي لهما دور كبير في النجاح. تأكد من أنك بذلت جهدك الكامل وكن مستعدًا لبذل أفضل ما لديك.
- مراجعة الامتحانات السابقة: إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى أسئلة الامتحانات السابقة، حاول حلها لتتعرف على نمط الأسئلة وطريقة طرحها.
- تجنب القلق والتوتر: القلق والتوتر قد يؤثران على أدائك. حاول التحكم في مشاعرك والتفكير بشكل إيجابي. تذكر أن الامتحانات هي مجرد وسيلة لقياس ما تعلمته، وليست نهاية العالم.
- باتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين استعدادك للامتحانات وزيادة فرص نجاحك في فترة نصف العام الدراسي.