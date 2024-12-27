تشكيلة الإمارات لمواجهة عمان الحاسمة في بطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - أعلن باولو بينتو، مدرب المنتخب الإماراتي، تشكيلة الأبيض لمواجهة عمان، مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 18:30 بتوقيت أبو ظبي، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد المنتخب الإماراتي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، ويبحث عن الفوز بفارق هدفين للتأهل بشكل مباشر للدور المقبل.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

خالد عيسى، خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، محمد العطاس، ماركوس ميلوني، ماكانزي هانت، يحيى نادر، فابيو ليما، حارب عبد الله، يحيى الغساني، برونو أوليفيرا.