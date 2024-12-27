نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد مباريات الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر، موسم 2024-2025، عن التالي
1- فوز فريق الترسانة على فريق العبور بثلاثية مقابل هدف.
2- فوز فريق القناة على فريق المرج بثلاثية مقابل هدف.
3- فوز فريق تيم اف سي على فريق الداخلية بثلاثية مقابل هدفين.
4- فوز فريق المقاولون العرب على فريق الإنتاج الحربي بسداسية مقابل خمسة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.
5 - فوز فريق منتخب السويس على فريق راع بركلات الترجيح بهدفين مقابل هدف بعد التعادل السلبى.
6- فوز فريق وادي دجلة على فريق السكة الحديد بهدف دون رد.
7- فوز فريق المنصورة على فريق دلفي بهدفين مقابل هدف.
8- فوز فريق الاوليمبي على فريق بروكسي بتسعة اهداف مقابل ثمانية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبى.
9- فوز فريق طنطا على فريق راية بثلاثية مقابل هدفين.
10- فوز فريق ديروط على فريق الواسطى بهدف دون رد.
11- فوز فريق لافيينا على فريق النصر للتعدين بهدف دون رد.
12- فوز فريق بترول أسيوط على فريق جولدن بهدف دون رد.
وتختتم الجولة يوم الخميس 2025/1/2 بثلاث مواجهات كالتالي..
1-وي الاتصالات × الشمس ( ملعب السلام ).
2-سبورتنج × الحمام ( ستاد جامعة الاسكندرية ).
3-أبوقير للأسمدة × بلدية المحلة ( ملعب ابوقير للاسمدة ).