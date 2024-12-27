الرياضة

حصاد مباريات الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد مباريات الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات  الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر، موسم 2024-2025، عن التالي

1- فوز فريق الترسانة على فريق العبور  بثلاثية مقابل هدف.

2- فوز فريق القناة على فريق المرج بثلاثية مقابل هدف.

3- فوز فريق تيم اف سي على فريق الداخلية  بثلاثية مقابل هدفين.

4- فوز فريق المقاولون العرب على فريق الإنتاج الحربي بسداسية مقابل خمسة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

5 - فوز فريق منتخب السويس على فريق راع  بركلات الترجيح بهدفين مقابل هدف بعد التعادل السلبى.

6- فوز فريق وادي دجلة على فريق السكة الحديد بهدف دون رد.

7- فوز فريق المنصورة على فريق دلفي بهدفين مقابل هدف.

8- فوز فريق الاوليمبي على فريق بروكسي بتسعة اهداف مقابل ثمانية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبى.

9- فوز فريق طنطا على فريق راية  بثلاثية مقابل هدفين.

10- فوز فريق ديروط على فريق الواسطى بهدف دون رد.

11- فوز فريق لافيينا على فريق النصر للتعدين بهدف دون رد.

12- فوز فريق بترول أسيوط  على فريق جولدن  بهدف دون رد.

 
وتختتم الجولة يوم الخميس 2025/1/2 بثلاث مواجهات كالتالي..
1-وي الاتصالات × الشمس ( ملعب السلام ).

2-سبورتنج × الحمام  ( ستاد جامعة الاسكندرية ).

3-أبوقير للأسمدة × بلدية المحلة ( ملعب ابوقير للاسمدة ).

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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