نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد مباريات الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر، موسم 2024-2025، عن التالي

1- فوز فريق الترسانة على فريق العبور بثلاثية مقابل هدف.

2- فوز فريق القناة على فريق المرج بثلاثية مقابل هدف.

3- فوز فريق تيم اف سي على فريق الداخلية بثلاثية مقابل هدفين.

4- فوز فريق المقاولون العرب على فريق الإنتاج الحربي بسداسية مقابل خمسة بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

5 - فوز فريق منتخب السويس على فريق راع بركلات الترجيح بهدفين مقابل هدف بعد التعادل السلبى.

6- فوز فريق وادي دجلة على فريق السكة الحديد بهدف دون رد.

7- فوز فريق المنصورة على فريق دلفي بهدفين مقابل هدف.

8- فوز فريق الاوليمبي على فريق بروكسي بتسعة اهداف مقابل ثمانية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبى.

9- فوز فريق طنطا على فريق راية بثلاثية مقابل هدفين.

10- فوز فريق ديروط على فريق الواسطى بهدف دون رد.

11- فوز فريق لافيينا على فريق النصر للتعدين بهدف دون رد.

12- فوز فريق بترول أسيوط على فريق جولدن بهدف دون رد.



وتختتم الجولة يوم الخميس 2025/1/2 بثلاث مواجهات كالتالي..

1-وي الاتصالات × الشمس ( ملعب السلام ).

2-سبورتنج × الحمام ( ستاد جامعة الاسكندرية ).

3-أبوقير للأسمدة × بلدية المحلة ( ملعب ابوقير للاسمدة ).