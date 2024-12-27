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رياض - احمد صلاح - خلطة كريم طبيعي لشد البشرة ومنحها مظهراً متألقاً من أول استعمال، نقدم لكم اليوم وصفة كريم بمكونات طبيعية تعتبر هي الأقوى على الإطلاق للتخلص من تجاعيد البشرة والخطوط الدقيقة، حيث تحتوي جميعها على مصادر قوية للكولاجين والفيتامينات اللازمة لتجديد شباب البشرة. وهي خلطة مناسبة جداً للبشرة خاصة في فصل الصيف؛ حيث تساعدها على مكافحة أضرار أشعة الشمس والتعرق وما إلى ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البشرة بشكل سيء.

خلطة كريم طبيعي لشد البشرة

نقوم في البداية بتحضير مقشر طبيعي باستخدام القهوة، حيث يساعد على تفتيح المسامات وإزالة الخلايا الميتة.نضع ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة في إناء ونضف إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، نخلط جيداً مع إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط مجدداً ثم نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ، بعد ذلك نضع هذا الخليط على بشرة الوجه والرقبة ونقوم بتدليك البشرة بهذا الخليط لمدة 5 دقائق ثم نغسل البشرة.

بعد ذلك نقوم بتحضير كريم القهوة المضاد للتجاعيد ويتكون من العناصر التالية:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

بضع قطرات من فيتامين ه‍.

كريم طبيعي لشد التجاعيد