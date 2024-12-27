تطورات جديدة في قضية البلوغر المغربية “هيام ستار”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:53 مساءً - شهدت محاكمة البلوغر المغربية المعروفة بلقب “هيام ستار” تطورات ملحوظة، وذلك قبيل الجلسة المقررة اليوم الجمعة لإصدار الحكم.

وحسب ما أفادت به وسائل الإعلام المغربية، استجابت المحكمة لطلب نائب وكيل الملك بتقديم تقرير طبي يتعلق بطفلي المتهمة، كما قررت دمج الدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع مع جوهر القضية.

وكان دفاع “البلوغر” قد طلب رفض انتصاب جمعيتين كمطالبين بالحق المدني في القضية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجمعيات تسعى إلى “تصفية حسابات” مع المتهمة.

كما طلب الدفاع استدعاء رئيس إحدى الجمعيات للإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

وفي دفوعه الشكلية، طالب الدفاع أيضًا باستبعاد “ديباجة” محضر الضابطة القضائية، مستندًا إلى عدم إشعار موكلته بحقوقها أثناء الاستماع إليها، بما في ذلك حقها في الصمت.

تجدر الإشارة إلى أن البلوغر المغربية “هيام ستار” تواجه عدة تهم، من بينها “الإخلال بالحياء العلني” و”القدوة السيئة” و”العنف ضد الأطفال”، وقد تم توقيفها بناءً على هذه التهم.