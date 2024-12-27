تركيا.. وفاة طالب جامعي نتيجة سقوط كتلة ثلجية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:53 مساءً -

توفي طالب جامعي في تركيا بعد أن سقطت عليه كتلة ثلجية من سقف أحد المباني أثناء مروره بالقرب منه.

وقع الحادث المأساوي للشاب البالغ من العمر 22 عامًا في مدينة “أرضروم” شمال شرق تركيا، المعروفة ببرودتها وكثافة ثلوجها.

أظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في الشارع الطالب وهو يسير في الطريق، وعندما اقترب من المبنى، سقطت عليه كتلة ثلجية متوسطة الحجم من الأعلى، مما أدى إلى سقوطه على الأرض بعد أن ارتطمت برأسه.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الكتلة الثلجية كانت متجمدة بسبب الطقس البارد، مما تسبب في وفاة الطالب “عارف طلعت ألغن” في المستشفى الذي نُقل إليه.

أثارت الحادثة مشاعر الحزن في جامعة “أتاتورك”، حيث كان الضحية يدرس في السنة الثالثة بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

وقدمت إدارة الجامعة تعازيها لعائلة الشاب باسم الكادر التعليمي والإداري والطلاب. كما أقام عدد من المدرسين والطلاب صلاة الجنازة على جثمانه اليوم الجمعة، قبل أن يُنقل بالطائرة إلى مسقط رأسه.