انت الأن تتابع خبر انسي الكوافير..طريقة رائعة لتقشير القدمين في المنازل بدون تكاليف..هتبقى أنعم من بشرة الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع تقشير القدمين من الأمور الهامة التي يجب المواظبة عليها حتى يتم التخلص من اي جلد ميت موجود على القدمين بكل سرعة وسهولة، ولذلك حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على أفضل طريقة لتقشير القدمين من خلال استخدام الخل من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

مكونات تقشير القدمين

هناك مجموعة من المكونات الأساسية التي يجب توافرها لتقشير القدمين وهي عبارة عن:

كوب واحد من الخل.

نصف كوب من السكر ويجب ان يكون خشن.

اثنين معلقة من عصير الليمون كبيرتين الحجم.

معلقة واحدة من النشا.

معلقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين.

كريم مرطب.

مياه ساخنة.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة تقشير القدمين

طريقة تجهيز الوصفة