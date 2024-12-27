انت الأن تتابع خبر انسي الكوافير..طريقة رائعة لتقشير القدمين في المنازل بدون تكاليف..هتبقى أنعم من بشرة الأطفال والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بالطبع تقشير القدمين من الأمور الهامة التي يجب المواظبة عليها حتى يتم التخلص من اي جلد ميت موجود على القدمين بكل سرعة وسهولة، ولذلك حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على أفضل طريقة لتقشير القدمين من خلال استخدام الخل من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.
مكونات تقشير القدمين
هناك مجموعة من المكونات الأساسية التي يجب توافرها لتقشير القدمين وهي عبارة عن:
- كوب واحد من الخل.
- نصف كوب من السكر ويجب ان يكون خشن.
- اثنين معلقة من عصير الليمون كبيرتين الحجم.
- معلقة واحدة من النشا.
- معلقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين.
- كريم مرطب.
- مياه ساخنة.
- ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
طريقة تقشير القدمين
طريقة تجهيز الوصفة
- في البداية نقوم بغسل القدمين ومن ثم نقوم بعدها لتجهيز وعاء نظيف نضع في المياه الساخنة.
- ومن ثم نقوم باضافة الخل ومن ثم البيكربونات ونقوم باضافة الملح.
- نقلب المكونات ونقوم بعدها بوضع القدمين في هذه المياة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتجفيف الرجلين.
- ونقوم بعدها باستخدام الحجر للتخلص من الجلد الميت.
- نقوم بعمل خليط من الزبادي والنشا وعصير الليمون والسكر ونقوم بفرك القدمين باستخدام الخليط لمدة خمس دقائق.
- ثم نقوم بغسل القدمين ومن ثم بعدها نقوم بتوزيع كمية من الفازلين والكريم المرطب ونترك القدمين في الجوارب طوال الليل.
- تكرر الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع الواحد للحصول على نتيجة ممتازة.