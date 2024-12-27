خل التفاح للشعر وكيفية استخدامه لشعر لامع وجذاب في وقت قياسي

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رياض - احمد صلاح - خل التفاح للشعر , مع بحث الكثير من الفتيات والسيدات عن شعر ناعم وصحي وجذاب تقوم بتجربة الكثير من الوصفات ولكن هذا يسبب الكثير من الضرر ولابد من استشارة متخصص، ولكن نحن نقدم لكم كيفية استخدامه للشعر بطريقة فعالة لفروة رأس صحية وشعر ناعم ولامع بدون قشرة، وتمتعي بشعر جذاب بخطوات بسيطة وسهلة في منزلك بتكاليف بسيطة للغاية.

خل التفاح للشعر

يؤكد الكثير من الأطباء أن خل التفاح يعد من العلاجات الطبيعية التي تعمل على تطهير فروة الرأس وإزالة القشرة دون التهابات، ويساهم في لمعان الشعر ويمنع التساقط نظرًا لاستعادته للرقم الهيدروجيني في فروة الرأس.

وصفات فعالة لاستخدام خل التفاح للمعان

للاستفادة منه في وصفات لشعر لامع وصحي وجذاب إليكي الوصفات التالية:-

وصفة خل التفاح للتطهير

مكونات الوصفة

أولًا:- كوبين من الماء الدافئ.

ثانيًا:- كوب خل تفاح أصلي.

طريقة التحضير والاستخدام

أولًا:- في زجاجة مناسبة ضعي الخل والماء الدافئ ثم رجيه جيدًا.

ثانيًًا:- قبل استخدامه اغسلي شعرك بشامبو مناسب ثم جففيه تمامًا.

ثالثًا:- ثم قومي برج زجاجة خل التفاح والماء ثم قومي بتطبيقه على الشعر وخاصة فروة الرأس.

أخيرًا:- اتركيه لفترة لا تقل عن 5 دقائق ثم يشطف بالماء البارد فحسب.

وصفة خل التفاح للقضاء على القشرة

تساعد تلك الوصفة في علاج مشكلة قشرة الشعر بخطوات غاية في السهولة، ولإعداد تلك الوصفة نحتاج إلى:-

مكونات الوصفة

ملعقتين من الحليب.

نصف ملعقة خل التفاح.

نصف ملعقة زيت جوز الهند.

قطرات قليلة من أي زيت طبيعي آخر.

طريقة التحضير والاستخدام