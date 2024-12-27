 رسالة مؤثرة من ممثل مصري يواجه تحديات الطرف الاصطناعي بعد بتر قدمه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:53 مساءً - أثارت رسالة حزينة وغامضة تعاطفاً واسعاً مع الممثل المصري شريف دسوقي، الذي اضطر قبل عدة سنوات لبتر قدمه نتيجة إصابة تعرض لها أثناء تصوير أحد الأفلام، مما استدعى الأطباء لاتخاذ قرار البتر في مستشفى بمصر.

بعد مرور شريف دسوقي بفترة نفسية صعبة استمرت لعدة أشهر، تلقى العديد من رسائل الدعم المعنوي، حيث عرض عليه الكثيرون المشاركة في أعمال فنية تتناسب مع حالته. وفي سبتمبر الماضي، تحدث الفنان شريف دسوقي عن معاناته مع الطرف الاصطناعي، مشيراً إلى أنه لا يتناسب مع قدمه، وأكد أنه يحاول التكيف مع هذا الطرف الاصطناعي منذ أربع سنوات، مما أعاد تسليط الضوء على حالته وأثار موجة من التعاطف من قبل الأوساط الفنية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

في رسالة مؤثرة، تعكس مزيجاً من العفة والآلام المكبوتة، أعاد الفنان شريف دسوقي إثارة الجدل والتعاطف حول وضعه الصحي والنفسي من خلال منشور على حسابه الشخصي في “فيسبوك”.