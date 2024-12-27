آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم إشبيلية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي آرسنال يريد التعاقد مع الفرنسي، لوسيان أجومي، لاعب إشبيلية، خلال الفترة المقبلة.

أجومي يشغل مركز خط الوسط الدفاعي، بالإضافة لقدرته على اللعب كمحور، ويمتاز بتمريراته الدقيقة ورؤيته المميزة، ولياقته البدنية العالية، الأمر الذي جذب أنظار ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “مترو” البريطانية، فإن آرسنال يريد التعاقد مع أجومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، فإن أبرز العوامل التي قد تسهل المفاوضات المحتملة، هو أن أجومي لديه نفس وكيل الأعمال الذي يدير شؤون نجم آرسنال، الفرنسي ويليام ساليبا.

جدير بالذكر، أن أجومي انضم إلى إشبيلية قادماً من إنتر ميلان، في شتاء 2024، على سبيل الإعارة، قبل أن يحول الفريق الأندلسي، الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف الماضي، حيث وقع اللاعب عقداً يمتد حتى 2028.