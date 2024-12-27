انت الأن تتابع خبر وزير التعليم العالي يعلن خطة عمل الوزارة خلال عام 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي ، خطة الوزارة لعام 2025، مشيرًا إلى أنها تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر.

وأوضح عاشور أن أولويات الوزارة لعام 2025 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.

ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار إلى أن الوزارة ستستمر في تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات بهدف الاستجابة للتخصصات العلمية الجديدة والبينية التي تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير المنظومة الرقمية في عمل المجلس الأعلى للجامعات.