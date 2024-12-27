انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال تحرق مستشفى كمال عدوان شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي يعد أكبر مستشفيات في تلك المنطقة، وكان يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جيش الاحتلال أجبر المرضى والمصابين والكوادر الطبية والطواقم الصحفية على إخلاء المستشفى بالقوة، علما أن المستشفى هو الوحيد الذي يعمل في شمال قطاع غزة، ويقدم الخدمة الطبية للفلسطينيين.



وكان الاتصال انقطع تماما مع المتواجدين داخل مستشفى كمال عدوان، وذلك عقب محاصرته من قبل جيش الاحتلال، ومطالبته للكوادر الطبية والمرضى والمرافقين ويقدر عددهم بنحو 350 مواطنا، بينهم 170 كادرا طبيا بالنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه.

