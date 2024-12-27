تفاصيل مقتل الإعلامية اللبنانية عبير رحال

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:55 مساءً -

قام خليل مسعود، زوج الإعلامية اللبنانية عبير رحال، بقتل زوجته قبل أن ينتحر، وذلك نتيجة خلافات شخصية بينهما.

وقعت الجريمة في منطقة إقليم الخروب، جنوبي بيروت، ظهر اليوم الخميس. حيث أطلق مسعود، الذي ينتمي إلى بلدة كترمايا، النار على زوجته عبير رحال، من بلدة داريا، داخل محكمة شحيم، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

بعد ارتكابه لهذه الجريمة “المروعة”، ظهر مسعود في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، حيث تحدث عن خلافاته مع زوجته الراحلة. وأشار إلى مشكلات مالية تتعلق بعملهما في موقع إلكتروني محلي يدّعي أنه أسسه.

كما اتهم مسعود أحد ضباط قوى الأمن الداخلي بالتحيز في القضية لصالح الضحية. وفي الفيديو، قال مسعود: “عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا”، مضيفًا تعليقًا يحمل تهديدًا بإنهاء حياته.

لاحقًا، أكدت مصادر أمنية العثور على جثة خليل مسعود بعد أن أطلق النار على نفسه بمسدس حربي كان بحوزته. تم نقله إلى مستشفى سبلين الحكومي، لكنه فارق الحياة فور وصوله. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الزوجين…