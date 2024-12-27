نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في مصر اليوم 27 ديسمبر 2024.. تحديث مستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب في مصر اليوم 27 ديسمبر 2024.. تحديث مستمر شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 تحديثًا مستمرًا خلال اليوم، حيث تراوحت الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض في مختلف الأعيرة. ويعتبر الذهب من الملاذات الآمنة للكثير من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم على المدى البعيد، مما يجعله خيارًا شائعًا في سوق الصاغة ومحال بيع المجوهرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الذي يعتبر الأكثر نقاءً وقيمة بين الأعيرة الذهبية، 4274 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4251 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما بالنسبة لعيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3740 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر البيع 3720 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يُعتبر شائعًا أيضًا في مصر، 3206 جنيهات للشراء، بينما بلغ سعر البيع 3189 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

على صعيد الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد سجل سعر الشراء 30 ألفًا و358 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 29 ألفًا و946 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب

شهدت سبائك الذهب أيضًا بعض التحديثات في الأسعار كالتالي:

سبيكة الذهب وزن 1 جرام سجلت 4450 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سجلت 21 ألفًا و710 جنيهات.

سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سجلت 43 ألفًا و410 جنيهات.

سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا سجلت 216 ألفًا و750 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب سعرًا قدره 2625 دولارًا أمريكيًا للشراء، وفقًا لآخر تحديثات السوق العالمي.

الفرق بين الذهب عيار 21 والذهب عيار 24

الذهب عيار 21 وعيار 24 هما نوعان شائعان من الذهب المتداول في السوق، ويختلفان بشكل رئيسي من حيث نقاء الذهب والتركيب والسعر. إليك أهم الفروقات بينهما:

النقاء والمحتوى المعدني:

الذهب عيار 24 : يُعتبر الذهب عيار 24 هو الأنقى بين جميع الأعيرة، حيث يحتوي على 99.9% من الذهب الخالص. وهذا يعني أنه لا يحتوي على أي معادن أخرى تقريبا.

: يُعتبر الذهب عيار 24 هو الأنقى بين جميع الأعيرة، حيث يحتوي على 99.9% من الذهب الخالص. وهذا يعني أنه لا يحتوي على أي معادن أخرى تقريبا. الذهب عيار 21: يحتوي على 87.5% من الذهب الخالص، بينما يتم إضافة 12.5% من معادن أخرى مثل النحاس أو الفضة لزيادة المتانة.

اللون واللمعان:

الذهب عيار 24 : يتميز بلمعان شديد ولون أصفر مشرق، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الذهب الخالص. هو الأكثر تميزًا من حيث المظهر ويعتبر الأفضل في الجودة من حيث النقاء.

: يتميز بلمعان شديد ولون أصفر مشرق، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الذهب الخالص. هو الأكثر تميزًا من حيث المظهر ويعتبر الأفضل في الجودة من حيث النقاء. الذهب عيار 21: يتمتع بلون أصفر أقل لمعانًا مقارنة بالذهب عيار 24، وذلك نتيجة وجود نسبة من المعادن الأخرى.

الصلابة والمتانة:

الذهب عيار 24 : يتميز بالنعومة مقارنة بالذهب عيار 21، مما يجعله أقل مقاومة للخدوش. لذلك، يُفضّل استخدامه في المجوهرات التي لا تتعرض بشكل كبير للاستخدام اليومي.

: يتميز بالنعومة مقارنة بالذهب عيار 21، مما يجعله أقل مقاومة للخدوش. لذلك، يُفضّل استخدامه في المجوهرات التي لا تتعرض بشكل كبير للاستخدام اليومي. الذهب عيار 21: بما أن الذهب عيار 21 يحتوي على معادن إضافية، فإنه يكون أكثر صلابة ومتانة مقارنة بالذهب عيار 24، مما يجعله أكثر ملاءمة للأشياء التي تتعرض للاستخدام المستمر مثل الخواتم والأساور.

السعر: