انت الأن تتابع خبر هبوط مستمر.. أسعار الذهب اليوم الجمعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 منذ بداية التعاملات الصباحية وحتى الآن تذبذبًا ملحوظًا، حيث سجل عيار 21،وهو الأكثر انتشارًا ورواجًا بأسواق الصاغة المصرية، 3745 جنيهًا للبيع و3725 للشراء، وفقًا لآخر تحديثات معلنة حتى الآن.
أسعار الذهب الآن:
أسعار الذهب:
سعر الذهب عيار 24
- بلغ سعر الذهب الآن عيار 24 اليوم في مصر 4280 جنيهًا للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب
سعر الذهب عيار 22
- سجل سعر الذهب الآن عيار 22 استقرارًا داخل محلات الصاغة عند 3923.25 جنيه للبيع، 3902.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 21
- وصل سعر الذهب الآن عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، عند 3745 جنيهًا للبيع، 3725 جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب
سعر الذهب عيار 18
- ارتفع سعر الذهب الآن عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3210 جنيهات للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب الآن عيار 14
- بلغ سعر الذهب الآن عيار 14 في السوق المحلية عند 2496.75 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.
أسعار الذهب
سعر الذهب عيار 12
- سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر عند 2140 جنيهًا للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9
- بلغ سعر الذهب الآن عيار 9 في مصر عند 1605 جنيهات للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.
أونصة الذهب
سعر أونصة الذهب
- سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2617.96 دولار للبيع، و2616.57 دولار للشراء.
مصنعية الجنيه الذهب:
- تختلف مصنعية الجنيه الذهب في مصر حسب نوعه. إذ تتراوح مصنعية الجنيه الذهب البلدي بين 250 جنيهًا، بينما تتراوح مصنعية الجنيه الذهب المصنع من الشركات بين 400 و432 جنيهًا. يُعتبر الجنيه الذهب من أهم أدوات الاستثمار في مصر، وقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب عليه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، وذلك بفضل الاهتمام الاستثماري المتزايد. ويحتل الجنيه الذهب، إلى جانب السبائك الذهبية، الصدارة في مبيعات الذهب في السوق المصري، حيث يتحدد سعره استنادًا إلى تغيرات سعر الذهب عيار 21.
- وفي هذا السياق، أكدت شعبة الذهب أن الذهب يُعد استثمارًا طويل الأجل، حيث يتسم بتقلبات يومية في السعر. وتعتبر التغيرات في سعر الجنيه الذهب بين الارتفاع والانخفاض أمرًا طبيعيًا، إذ تتأثر أسعاره بالتغيرات المستمرة في سعر الذهب على مدار اليوم.
- شهد عام 2024 تحولاً لافتًا في أسواق المعادن الثمينة، حيث حقق الذهب مستويات قياسية جديدة متجاوزًا توقعات الخبراء، ليصل إلى أعلى مستوياته التاريخية في أكتوبر 2024، مسجلًا 2748.23 دولار للأونصة. كانت هذه القفزة مدفوعة بالاضطرابات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية العالمية التي دفعَت المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر استقرارًا، ليجدوا في الذهب ملاذًا آمنًا في ظل الظروف العالمية المتقلبة.
- ومع اقتراب عام 2025، يطرح السوق سؤالاً رئيسيًا: هل سيستمر الذهب في الحفاظ على هذا الزخم، أو هل ستتغير العوامل المحيطة به؟ هنالك من يرى أن التضخم المرتفع واحتمالات التباطؤ الاقتصادي العالمي سيستمران في دعم الذهب كأداة استثمار قوية، بينما يحذر آخرون من أن عودة السياسات النقدية المتشددة قد تؤدي إلى تقليص الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
- حتى الآن، حقق الذهب زيادة تقارب 28% منذ بداية العام، لكنه يتداول حاليًا عند مستوى 2600 دولار، بعد أن بلغ ذروته في أكتوبر. ومع تنامي المخاوف من تبعات السياسات النقدية في المستقبل، تظل توقعات الذهب في 2025 محط نقاش بين التفاؤل والحذر.