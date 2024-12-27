انت الأن تتابع خبر هبوط مستمر.. أسعار الذهب اليوم الجمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 منذ بداية التعاملات الصباحية وحتى الآن تذبذبًا ملحوظًا، حيث سجل عيار 21،وهو الأكثر انتشارًا ورواجًا بأسواق الصاغة المصرية، 3745 جنيهًا للبيع و3725 للشراء، وفقًا لآخر تحديثات معلنة حتى الآن.

أسعار الذهب الآن:

أسعار الذهب:

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب الآن عيار 24 اليوم في مصر 4280 جنيهًا للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب الآن عيار 22 استقرارًا داخل محلات الصاغة عند 3923.25 جنيه للبيع، 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب الآن عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، عند 3745 جنيهًا للبيع، 3725 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 18

ارتفع سعر الذهب الآن عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3210 جنيهات للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

بلغ سعر الذهب الآن عيار 14 في السوق المحلية عند 2496.75 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر عند 2140 جنيهًا للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب الآن عيار 9 في مصر عند 1605 جنيهات للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2617.96 دولار للبيع، و2616.57 دولار للشراء.

مصنعية الجنيه الذهب: