مصر.. انتهاء أزمة مسلسل “نص الشعب اسمه محمد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - أعلن كاتب السيناريو المصري محمد رجاء عن انتهاء أزمة مسلسله الجديد مع الرقابة على المصنفات الفنية في مصر.

جاء هذا الإعلان بعد تدخل وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو والقائم بأعمال الرقابة جمال عيسى.

يحمل المسلسل عنوان “نص الشعب اسمه محمد”، وقد واجه سابقًا رفضًا، حيث خضع لعدة تعديلات رقابية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.

وفي منشور له على “فيسبوك”، كشف المؤلف محمد رجاء عن تفاصيل انتهاء الأزمة، حيث قال: “نص الشعب اسمه محمد هو عنوان مسلسل كتبته منذ سنوات، وأخيرًا يتم تصويره حاليًا لعرضه في رمضان 2025 إن شاء الله”.

وأضاف: “كان هناك تهديد بتغيير عنوان المسلسل، وكنا نواجه صعوبة في توضيح وجهة نظرنا حول أهمية العنوان وخلوه من أي لبس قد يسبب سوء فهم لدى البعض، حتى جاء تفهم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والأستاذ جمال عيسى القائم بأعمال الرقابة، فشكرًا لهما على دعمهما لنا في الاحتفاظ بهذا العنوان”