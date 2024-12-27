النظام الغذائي يمكن أن يساهم في تقليل خطر الخرف المبكر وتعزيز الصحة العامة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:55 مساءً -

أوضحت خبيرة الشيخوخة، الدكتورة كلير ستيفز، أن تعديل النظام الغذائي قد يساعد في تقليل العلامات المبكرة للخرف أو حتى عكسها، مشددة على أهمية تناول أطعمة ملونة وغنية بالعناصر الغذائية.

وفي حديثها خلال بودكاست “Zoe Science and Nutrition”، أكدت أن الخرف ليس جزءًا لا مفر منه من الشيخوخة، بل يمكن تقليل خطره من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

وأوصت الدكتورة بإدخال مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة إلى النظام الغذائي، بالإضافة إلى الدهون النباتية الصحية.

وأشارت إلى أن هذه الأطعمة، الغنية بمركبات الفلافونويد، تساهم في تعزيز صحة الدماغ وتقليل خطر التدهور المعرفي. ومن بين هذه الأطعمة التوت، الحمضيات، الشوكولاتة الداكنة، والبصل.

كما أكدت كلير ستيفز أن النظام الغذائي المتوسطي، المعروف بغناه بالعناصر النباتية، يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصحة الإدراكية، حيث يوفر للدماغ العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنموه والحفاظ على وظائفه.

وحذرت الخبيرة من تناول اللحوم المصنعة، والخبز الأبيض، والأطعمة التي تؤثر سلبًا على صحة القلب، مشيرة إلى أهمية الابتعاد عنها.