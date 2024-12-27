نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنصر من حماس يفجر نفسه في قوة إسرائيلية شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أن أحد مقاتليها فجر نفسه في قوة إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان مقتضب: "في عملية مركبة تمكن أحد مقاتلينا من تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة إسرائيلية مكونة من خمسة جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح شمال قطاع غزة".

وأضافت "القسام" أنه بعد تقدم قوات النجدة الإسرائيلية للمكان قام مقاتلوها بقنص جنديين اثنين وإلقاء القنابل اليدوية عليهم.

وأوضحت "القسام" أن عملية التفجير حدثت في منطقة تل الزعتر في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وهذه هي العملية الانتحارية الثانية التي يعلن عنها الجناح المسلح لحماس تنفيذها ضد جنود إسرائيليين خلال أيام.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية الواسعة في مناطق شمال قطاع غزة، بهدف ما يقول إنه قضاء على البنى التحتية لحركة حماس، ومنع الحركة من إعادة بناء قدراتها العسكرية في شمال القطاع.

لكن العملية الإسرائيلية تسبب في تدمير واسع طال غالبية مناطق شمال قطاع غزة، في حين تتهم السلطة الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي بالسعي لتنفيذ "خطة الجنرالات" وإفراغ شمال قطاع غزة من سكانه.