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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيكلف الأوروبيين 120 مليار يورو في 2025-2026.

وقال فيتسو، خلال مقطع فيديو نشر له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القرار الذي اتخذه رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي سيكلف الاتحاد الأوروبي نحو 50 مليار يورو في 2025-2026 على الغاز وحده و70 مليار يورو أخرى على الكهرباء التي يتم توليدها من الغاز، مضيفا: "ستدفع أوروبا 120 مليار يورو لا تصدق، مقابل وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ثم عبر سلوفاكيا إلى الدول الأوروبية الأخرى".

وأشار فيتسو إلى أن وقف إمدادات الغاز من روسيا من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، مما سيزيد من إضعاف الاقتصاد الأوروبي.

وكان فيتسو قد زار موسكو وأجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بشأن إمدادات الغاز والنفط والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي بأن زيارته إلى روسيا جاءت كرد فعل على تصريحات زيلينسكي برفض تمديد عقود الترانزيت للغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا.