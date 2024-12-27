احذريها.. أسباب ألم اليد اليسرى عند النساء

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن ألم اليد اليسرى عند النساء هو مشكلة صحية شائعة ولها العديد من الأسباب المختلفة. في هذه المقالة، سنناقش بالتفصيل أبرز أسباب هذا الألم وطرق التعامل معه.

أولا، من الأسباب الشائعة لألم اليد اليسرى عند النساء هو متلازمة نفق الرسغ. هذه المتلازمة تنشأ عندما يضغط أحد الأعصاب الرئيسية في الرسغ، مما يسبب وخزات وآلاما في اليد والأصابع. وقد تكون هذه المتلازمة ناتجة عن التهاب أو تورم في المنطقة، أو حتى من الاستخدام المفرط للمعصم والأصابع في الأنشطة اليومية مثل كتابة الحاسوب أو استخدام الهاتف.

ثانيا، قد يكون ألم اليد اليسرى عند النساء ناتجا عن إصابات أو التواءات في المعصم أو اليد. فعند وقوع إصابة أو تأثر المفاصل والأوتار في هذه المنطقة، قد ينتج عنها ألم مزمن وتورم. ومن الأمثلة على ذلك كسر في عظام المعصم أو التواء في إصبع اليد.

ثالثا، قد يكون ألم اليد اليسرى ناتجا عن أمراض أخرى في الجسم كالتهاب المفاصل أو الروماتيزم. في هذه الحالات، يكون الألم في اليد جزء من أعراض أوسع تصيب مناطق أخرى من الجسم. وقد يرافق ذلك أيضا تصلب وانتفاخ في المفاصل.

رابعا، قد يكون ألم اليد اليسرى ناتجا عن ضغوط نفسية وتوتر. فالإجهاد والقلق قد يؤديان إلى انقباض عضلات اليد واليد والمعصم، مما يسبب ألما مزمنا. وفي هذه الحالة، قد يكون الألم جزءا من أعراض أوسع تصيب الجسم بأكمله.

خامسا، قد يكون ألم اليد اليسرى ناتجا عن أمراض أخرى كالسكري أو الغدة الدرقية. فهذه الأمراض قد تؤثر على الأعصاب والدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك اليد.