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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس إنذار المهاجم التونسي سيف الجزيري لنادي لزمالك بسبب المستحقات المتأخرة.

خالد الغندور يكشف كواليس إنذار سيف الجزيري للزمالك بسبب المستحقات

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" القصة بدأت عندما انقطع اللاعب عن التدريبات قبل السوبر الافريقي وأرسل انذار بحصوله على المستحقات".

وأضاف: "تم الاتفاق مع اللاعب على حصوله على جزء من مستحقاته ثم 200 الف دولار في شهر اكتوبر ثم دفعة كل أول شهر، اللاعب لم يحصل على الـ200 الف دولار ولم يحصل على دفعات شهر 11 وشهر 12".

واستطرد: "الجزيري أرسل للزمالك إنذار جديد وطلب الحصول على مستحقاته ومنح الزمالك مهلة أسبوعين وفي حال عدم الدفع سيتقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم لفسخ تعاقده مع النادي".

واختتم:" اللاعب متواجد في تدريبات نادي الزمالك بشكل طبيعي لحين انتهاء المهلة ولكن العلاقة في طريقها للنهاية من الطرفين ومن الوارد رحيله في يناير حتى لو حصل على مستحقاته".

