نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الاسكتلندي (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أقيمت أمس، الخميس، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة…
هارتس × هيبرنيان 1-2
سيلتك × ماذرويل 4-0
كيلمارنوك × أبردين 4-0
دندي × روس كاونتى 0-3
سانت جونستون × دندي يونايتد 1-2
سانت ميرين × جلاسكو رينجرز 2-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- سيلتك: 47 نقطة
2- جلاسكو رينجرز: 35 نقطة
3- أبردين: 34 نقطة
4- دندي يونايتد: 28 نقطة
5- سانت ميرين: 27 نقطة