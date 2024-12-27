الدوري الاسكتلندي (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أقيمت أمس، الخميس، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة…

هارتس × هيبرنيان 1-2

سيلتك × ماذرويل 4-0

كيلمارنوك × أبردين 4-0

دندي × روس كاونتى 0-3

سانت جونستون × دندي يونايتد 1-2

سانت ميرين × جلاسكو رينجرز 2-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)

1- سيلتك: 47 نقطة

2- جلاسكو رينجرز: 35 نقطة

3- أبردين: 34 نقطة

4- دندي يونايتد: 28 نقطة

5- سانت ميرين: 27 نقطة