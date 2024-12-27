القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب سلسلة خروقات منذ اتفاق وقف النار بلبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سلسلة من الخروقات التي تجاوزت 800 خرق منذ بداية اتفاق تنفيذ وقف إطلاق النار بلبنان.

وأوضح سنجاب خلال مداخلة هاتفيه بقناة«القاهرة الإخبارية»: «وحتى الآن، نقترب من 850 خرقًا لهذا الاتفاق، ولكن أبرز الخروقات كان خلال الساعات الماضية حيث قامت قوات الاحتلال الإسرئيلي بالتقدم براً في عمق الجنوب اللبناني وصولًا إلى منطقة وادي الحزير وعدد من المناطق من بينها القنطرة».

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطوة أزمة وتحدٍ كبير لاتفاق وقف إطلاق النار، فكان من المنتظر أن تقوم قوات جيش الاحتلال بالانسحاب من البلدات التي تواجدت فيها.

وذكر أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال دخل بلدات لبنانية في الساعات الماضية، لم يستطع دخولها في فترة الحرب والمواجهات التي دارت على أرض الجنوب اللبناني.