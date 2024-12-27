القاهرة - محمد ابراهيم - بطريقة طريفة.. عمرو سعد ينفي خلافه مع المخرج محمد سامي



نفى الفنان عمرو سعد وجود أي خلاف بينه وبين المخرج محمد سامي بطريقة غير تقليدية، حيث لجأ إلى حسه الفكاهي للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.

منشور الفنان عمرو سعد

حيث شارك عمرو سعد عدة صور له برفقة محمد سامي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وعلق على منشوره قائلًا: “لمن يقول اننا مختلفين، بالعكس أنا وسم سم متفقين، متشاركين، علي الشغل سهرانين، وببنطلونات البيجاما، بامر الله مسلسل سيد الناس اقوي مسلسل ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ و٢٠٢٧، لاننا بنفكر في ٣ اجزاء".

منشور الفنان عمرو سعد



وتأتي هذه التصريحات بعد تداول أنباء عن توتر العلاقات بين الطرفين بسبب العمل الجديد الذي يجمعهما، إلا أن عمرو سعد حسم الجدل بطريقة أثارت إعجاب الجمهور، مؤكدًا أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والتفاهم.

كما يُذكر أن الثنائي يتعاونان حاليًا في مسلسل "سيد الناس" من المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي القادم، والذي يُتوقع أن يكون من أبرز الأعمال المنتظرة.

أبطال مسلسل "سيد الناس"

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم:

- عمرو سعد

- أحمد رزق

- إلهام شاهين

- خالد الصاوي

- عماد زيادة

- طارق النهري

- إيمان العاصي (التي تقوم بدور البطولة النسائية بعد اعتذار الفنانة غادة عادل)

- منة فضالي



آخر أعمال الفنان عمرو سعد

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد الفنية هو مسلسل "الأجهر"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو في إطار إجتماعي شعبي وتدور أحداثه حول الشاب "يوسف" الذي يجد نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر متخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي للكشف حقيقة مقتل والدته.

طاقِم عمَل مسلسل "الأجهر"

شارك في بطولة مسلسل "الأجهر" الكثير من النجوم وأبرزهم الفنان عمرو سعد وجسد خلاله شخصية "يوسف"، وظهرت درة بشخصية "نهلة"، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، عمرو عبد الجليل، محمد جمعة، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمة وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، خالد زكي، باسم مغنية، رابي عمرو سعد وآخرين، ويعد المسلسل من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح، ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، أحمد عيد، إخراج ياسر سامي.