الدوري الإنكليزي: ليفربول يعبر ليستر سيتي بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:55 صباحاً - عزز ليفربول صدارته للدوري الإنكليزي بفوزه قبل قليل على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي.

تقدم ليستر سيتي عبر جوردان أيو (د 6) وعاد ليفربول عبر كودي جاكبو (د 45) و كورتيس جونز (د 49) ومحمد صلاح (د 82).

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول وبقي رصيد ليستر سيتي 14 نقطة في المركز الثامن عشر.