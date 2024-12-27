جوائز “جلوب سوكر” .. جورجي جيسوس والعين الإماراتي الأفضل في الشرق الأوسط

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - حصل جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، على جائزة افضل مدرب في الشرق الأوسط لعام 2024، ضمن حفل جوائز “جلوب سوكر”.

وقاد جيسوس فريق الهلال للفوز بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وحقق لقب كأس السوبر السعودي (في مناسبتين)، وحقق سلسلة عدم خسارة وصلت إلى 57 مباراة في المسابقات المحلية.

كما حصد نادي العين الإماراتي، جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط لعام 2024.

وتمكن العين من حصد لقب دوري أبطال آسيا، خلال الموسم الماضي، ووصل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس القارات للأندية، حيث خرج أمام الأهلي المصري.