كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد حسابات مواقع التواصل يتضمن ادعاء شخص وجود حالات اختطاف أطفال بإحدى المدارس بالشرقية للإتجار بأعضائهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف أطفال بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية للإتجار بأعضائهم.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة ولم يُستدل على بلاغات فى ذات الشأن، وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( حارس أمن بإحدى الشركات – مقيم بالشرقية ) وبمواجهته إعترف بإختلاق الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية ، كما أقر بتصويره للمقطع بمساعدة زميل له بذات الشركة ( تم ضبطه ) وبمواجهته أيد ماسبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.