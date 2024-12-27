نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة توقيع بغداد بونجاح عقد انضمامه إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري لم يوقع على عقود النادي الأهلي حتى الآن.

الغندور: يونجاح يوافق على الانضمام للأهلي في يناير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الاتفاق بين النادي الأهلي وبغداد بونجاح تم على ضمه 6 شهور واللاعب سيحصل على مليون دولار في حالة ضمه بدايًة من يناير".

وأضاف:" رجل أعمال أهلاوي يعيش في الإمارات سيساهم بجزء من راتب اللاعب إذا تمت الصفقة في يناير".

وأكمل: "الأهلي حتى اللحظة لم يتواصل مع الشمال القطري لطلب بغداد في الانتقالات الشتوية، وتصريحات المسؤولين في الفريق القطري تؤكد صعوبة رحليه في شهر يناير ولكن سننتظر ما سيحدث خلال الأيام المقبلة".

واختتم: "من الطبيعي أن يُبلغ بغداد بونجاح الأهلي بموافقته على الإنضمام في يناير ولكن الأمور بالكامل في يد إدارة نادي الشمال القطري وليس اللاعب".