المستندات اللازمة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية في مصر وكيفية تجهيز المستندات المطلوبة للتسجيل

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رياض - احمد صلاح - المستندات اللازمة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية في مصر، بدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في استلام المستندات اللازمة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لعام 1446 ه – 2025، حيث بلغ عدد الحجاج 12 ألف شخص هذا العام، وتأتي هذه الخطوة استعدادا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة القادمة.

المستندات اللازمة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية في مصر

تشمل المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446ه/2025م: أصل جواز السفر الإلكتروني الذي يجب أن تكون صلاحيته سارية لمدة لا تقل عن عام (حتى 19 فبراير 2025)، بالإضافة إلى أصل إيصال إيداع مبلغ الاشتراك في رحلة الحج، وصورتين من الصفحة الأولى لجواز السفر، وفحص جنائي موجه للحج، وثمان صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4*6، وصورتين من بطاقة الرقم القومي بحجم كبير بنسبة 150%، وتقرير طبي إلكتروني مختوم ومعتمد من مستشفى معتمد من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن تطعيمات الحجاج ضد الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (ACYW135) على أن تكون مدة التطعيم لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

متطلبات خاصة لكبار السن