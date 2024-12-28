كتير ممكن يفكروا ان اكتر حاجة رومانسية ممكن تعمليها للرجل هي العلاقة الحميمية ، وعلى الرغم ان ده مش غلط تماما ، الا انه في حاجات تانية كتير لطيفة ممكن تعمليها لشريكك ، تأثيرها ينافس كمان العلاقة الحميمة بشكل كبير ، والحاجات دي مهمة عشان تحافظ على شرارة العلاقة والحب بين اي اتنين ، ممكن يكون صعب في البداية تعرفي ايه الحاجات اللي هو بيعتبرها رومانسية ، ولكن مع مرور الوقت هتعرفي اكتر ، تابعي معانا السطور الجايه واتعرفي على 10 حاجات رومانسية ممكن تعمليها لشريكك.
المفروض ماتستنيش المناسبات الخاصة بس عشان تفكري انك تعملي حاجات لطيفة لشريكك ، في بعض الاحيان الحاجات الصغيرة اللي بتدل على الحب هي المهمة ، وعشان تبني مكانة قوية في قلب شريكك وتضمني استمرار العلاقة ، لازم تبذلي جهد واعي لاظهار انه بيعني كل حاجة بالنسبة لك ، ومش ضروري ابدا تصرفي فلوس كتير او تعملي حاجات معقدة ، بمجرد ما تعرفيه بشكل اكبر وتعرفي ايه التصرفات اللي بتفكره بحبك ليه وتثبته اكتر هتبقى انتهت المهمة.
1- قولي له كلمات حلوة في اوقات غير متوقعة:
الكلمات الحلوة اللطيفة لما بتتقال في اوقات غير متوقعة ، ممكن تكون مش علاجية مش بس رومانسية ، قولي له مثلا "بحبك" او "انت شكلك حلو النهاردة" او او كلمات مطئمنة زي "انت الشخص الوحيد المهم بالنسبة لي" ، او اي كلمات جذابة تانية تيجي بشكل طبيعي حسب الموقف اللي انتوا فيه ، لما تتقال في الاوقات الغير متوقعة ، بيكون تأثيرها اقوى وفعال جدا في تعزيز الحب في العلاقة.
التواصل يعتبر من اهم المتطلبات الاساسية لاي علاقة صحية ، عشان كده دوري دايما عى طريقة تقولي له بيها حاجات تحسسه بالتقدير والاهتمام والحب.
2- فاجئية بليلة رومانسية:
اتعودنا دايما ان الراجل هو اللي بيرتب لليالي الرومانسية ، ولكن ممكن تخالفي القاعدة دي وترتبي انتي ليلة رومانسية في اي مكان مفضل ليه ، او حتى تعملي ده في البيت وتجهزي عشا رومانسي وتعملي له اكلته المفضلة مع اجواء رومانسية لطيفة.
3- اعملي صور مجمعة لذكريات علاقتكم:
احياء الذكريات القديمة واحدة من الحاجات الرومانسية اللي ممكن تعمليها لشريكك ، في نسبة كبيرة من الرجالة بتتأثر بحاجات بسيطة جدا ، خصصي وقت لتجميع صوركم ومقاطع الفيديو القديمة للحظات الخاصة ببينكم ورتبيها بشكل حلو ، وعلقيها في اي مكان في البيت.
4- اظهري حبك ليه في العلن:
عاملية بحب وعاطفة قدام الناس ، ولكن قبل ما تعملي ده ، لازم تتأكدي ان هو من نوع الرجالة اللي بيحب اظهار الحب والعاطفة في الاماكن العامة عادي عشان افعالك ماتتسببش في احراجه بدل ن اغرائه.
ممكن مثلا تلفي دراعك حواليه ، اديه قبلة سريعة سواء قدام حد مقرب منكم او وانتوا بتتمشوا مع بعض ، احضنيه ، امسكي ايده ، الافعال العاطفية دي بتظهر لشريكك هو قد ايه مهم وبتفتخري بيه ، والافعال دي تعتبر اقوى من اي كلمات.
5- زوريه في الشغل:
لو ده مسموح طبعا ومش هيسبب له اي احراج في مكان شغله ، ممكن تعملي له زيارة مفاجئة في شغله ، هتنشط مزاجه خصوصا لو بيمر بيوم صعب او عليه ضغوطات كتير هتساعديه على الاسترخاء من ضغوطات اليوم ، ولو متاح استراحة غدا في شغله ممكن تاخديه تتغدوا بره في الوقت ده او تجيبي معاكي وجبة غدا للمكتب.
6- اكتبي له رسالة خاصة:
ممكن تنمي الرابط بينك وبين شريكك من خلال كتابة رسائل خاصة من وقت للتاني ، مش شرط تكوني شاعرة ولا بتعرفي تكتبي كلمات مترتبة اوي ، ولكن كل اللي محتاجة تعمليه انك تعبري عن مشاعرك الحقيقية بشكل طبيعي جدا وتقولي له على الحاجات اللي بتحبيها فيه ، ده هيقوي العلاقة بينكم وهيقربكم من بعض اكتر.
7- ارقصي له:
ايوه ارقصي له :) زي ما قولنا بعض الحاجات الصغيرة بيكون ليها اهمية كبيرة ، والرقص قدامه هو مثير ومهم بنفس قدر الحاجات اللطيفة التانية اللي ممكن تعمليها لشريكك ، ومش محتاجة انك تكوني محترفة او شاكيرا في نفسك عشان تعملي ده ، ولكن الحقيقة ان ده فعلا بيقربكم من بعض اكتر.
سواء كانت رقصة بطيئة ومغرية او رقصة سريعة ومجنونة ، في ده في حد ذاته هيخليكي جذابة اكتر في عينيه ، ممكن تطلبي منه انه ينضم لك في الرقص ، وترقصوا سوا بشكل ممتع.
8- اكتبي كلمات حلوة وحطيها في اماكن مختلفة:
حاجة بسيطة جدا ومش محتاجة اي مجهود لكن ليها تأثير قوي ، اكتبي ملاحظات رومانسية على ورق صغير وحطيها في اماكن مختلفة ، زي شنطتة, الشوز بتاعه, دولابه, تحت المخدة ، وحاولي تحطي الملاحظات دي في اماكن يكون اكيد هيشوفها ، شوفي انتي ايه الاماكن المناسبة ولكن اختاري اماكن مش غامضة اوي عشان يقدر يلاقيها ، ممكن تحطيها جوه كتاب بيقراه, او على شاشة اللابتوب بتاعه, او على تابلوه العربية ، واتأكدي انه هينبسط وهيقدر منك ده.
9- اعرفي لغة حبه:
في 5 لغات للحب كل واحدة ليها معاني مختلفة حسب نوع كل شخصية ، وكل واحد فينا ممكن يحس بالحب بطريقة مختلفة عن شريكه ، وفهم الطرق المختلفة لاظهار الحب هو واحد من الحاجات اللطيفة اللي ممكن تعمليها لشريكك ده هيساعدك على التعرف على توقعاته واحتياجاته.
ولغات الحب الخمسة هي:1- كلمات التأكيد: وهي التأكيد بالكلام للتعبير عن حبك لشريكك ، المجاملات البسيطة عن لبسه وشخصيته او مظهره فعالة جدا في تعزيز الحب بينكم.
2- اعمال الخدمة: واللغة دي تنطبق على الاشخاص اللي بيفضلوا الافعال على الاقوال ، اعملي حاجات عارفة ان حبيبك هيقدرها ، زي انك تعملي اكلته المفضلة, تغسلي هدومه او تكويها.
3- الهدايا: ممكن تبان ان لغة الحب دي مادية ولكن الحقيقة الهدايا هي تعبير عن تقدير الطرفين لبعض ، حتى لو حاجة بسيطة زي علبة شوكولاتة او اي هدية بسيطة.
4- تقضية وقت ممتع: قضوا وقت ممتع مع بعض اي كان هتعملوا فيه ايه ، بس اعملوا الحاجة اللي انتوا الاتنين تكونوا مبسوطين فيها.
5- اللمس الجسدي: الاشخاص اللي عندهم لغة الحب دي بيدوا الاولوية للمس الجسدي لشريكهم اكتر من اي حاجة تانية ، زي مسكة الايد, القبلة, الحضن ، والاشخاص اللي دي لغة الحب بتاعتهم ، لو مافيش اتصال جسدي بينهم وين شريكهم دايما هيحسوا بعدم الحب والاهمال ، وكل هدايا العالم بالنسبة لهم مش هتعوض ده عندهم.
دلوقتي بعد ما عرفتي كل لغات الحب ، خدي وقتك واعرفي ايه لغة الحب لشريكك واتصرفي على الاساس ده.
10- خططي لحفلة مفاجئة ليه:
خططي لحفلة منزلية بسيطة غير متوقعة لشريكك ، شغلي اغانيه المفضلة واعملي له وجبته المفضلة ، ولو تعرفي اصحابة اعزميهم هما وعيلته عشان تخلي المناسبة مبهجة اكتر ، ممكن تعملي ده في عيد ميلاده او مثلا اخد ترقية في شغله.
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